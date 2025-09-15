В Бурятии бесправный мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком

В пятницу вечером в Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП на 607-м километре автодороги «Иркутск – Улан-Удэ – Чита».

35-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Мерседес Бенц Актрос». Выяснилось, что у мотоциклиста не было права управления ТС.

«Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, а его 25-летний пассажир с травмами госпитализирован в медицинское учреждение», - отметили в ГАИ региона.