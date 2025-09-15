В Улан-Удэ водитель иномарки влетел в стоящую спецтехнику

В Советском районе Улан-Удэ, в 300 метрах от поселка Тулунжа, в воскресенье ночью произошло массовое ДТП.

Виновником стал 38-летний водитель автомобиля «Тойота Камри». Он влетел в стоящую «Мазду Бонго», которая от удара наехала на 55-летнего пешехода. После этого «Мазда Бонго» столкнулась с КамАЗом.

«В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в медицинское учреждение», - отметили в ГАИ региона.

В ТГ-канале «Весь Улан-Удэ» добавили, что иномарка влетела в бригаду рабочих, которая ремонтировала дорогу.