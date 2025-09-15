В Бурятии молодая водитель скончалась в слетевшей с дороги иномарке

За минувшие выходные на дорогах Бурятии зарегистрировали 57 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими и погибшими.

Так, трагедия произошла в воскресенье днем в Тункинском районе, при въезде в улус Хужиры. 26-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» не справилась с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в забор.

Как отметили в ГАИ региона, у девушки не было права управления ТС. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.