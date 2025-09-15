Происшествия 15.09.2025 в 11:47

В Бурятии женщину зажало в искореженном минивэне

Авто столкнулось с большегрузом
Текст: Карина Перова
В Бурятии женщину зажало в искореженном минивэне
Фото: УГИБДД по Бурятии

Минувшей ночью в Иволгинском районе Бурятии случилось ДТП, в районе СНТ «Геолог» – на автодороге Р-258 «Байкал». Там столкнулись микроавтобус «Хендай Старекс» и большегруз «Вольво».

38-летний водитель грузовика при повороте налево не предоставил преимущества в движении минивэну под управлением 73-летнего водителя. Водителя и пассажира «Старекс» с травмами доставили в медучреждение.

Перед этим пришлось вызывать спасателей БРПСС и Улан-Удэнской поисково-спасательной службы: в искореженном транспорте зажало женщину. Специалисты с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели операцию по деблокированию пострадавшей.

«Женщина 1964 года рождения была извлечена из поврежденного автомобиля и передана бригаде медицины катастроф», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

