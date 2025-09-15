На Байкале медведь растерзал двух охотничьих собак

В деревне Тырган Ольхонского района Иркутской области накануне медведь растерзал двух охотничьих собак. Из-за этого закрыли два маршрута в Прибайкальском национальном парке.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства нападения и устраняется угроза для людей. Местных жителей и посетителей нацпарка настоятельно просят воздержаться от походов по маршрутам «Тажераны», «Деревня Тырган – урочище Саган-Заба» и прилегающим к ним территориям.

«Государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» усилили меры по контролю потенциально опасных участков Еланцинского участкового лесничества», - отметили в учреждении.