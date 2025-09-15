Происшествия 15.09.2025 в 16:14

В Бурятии парочка устроила дебош во дворе многоквартирного дома

Инцидент произошел в Гусиноозерске
Текст: Карина Перова
В Бурятии парочка устроила дебош во дворе многоквартирного дома
Фото: ТГ-канал «Весь Улан-Удэ»

В Бурятии накануне жители Гусиноозерска сообщили полицейским о мужчине и женщине, дебоширящих во дворе многоквартирного дома.

Как пишет ТГ-канал «Селенга-инфо.24/7», предположительно, те угрожали очевидцам, били стоящие машины.

«По данному факту следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия. В ходе разбирательств выяснилось, что пистолет был игрушечный. Участники инцидента установлены, проводится проверка», - прокомментировали в МВД по Бурятии.

Теги
дебош Гусиноозерск

