Происшествия 16.09.2025 в 09:02

Иностранец пытался ввезти в Бурятию более 2,5 тыс. пачек сигарет в крыше автобуса

Мужчина следовал из Монголии
Текст: Карина Перова
Иностранец пытался ввезти в Бурятию более 2,5 тыс. пачек сигарет в крыше автобуса
Фото: пресс-служба Бурятской таможни

В Бурятию через пункт пропуска МАПП Кяхта пытались незаконно ввезти более 2,5 тыс. пачек сигарет. Незадекларированный груз у 54-летнего мужчины, следовавшего из Монголии на личном микроавтобусе, обнаружили под обшивкой крыши транспорта.

Табачные изделия таможенники нашли во время сканирования авто при помощи мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Всего иностранец вез 2540 пачек сигарет. По оценкам экспертов, их рыночная стоимость превысила 340 тыс. рублей.

Товары у мужчины изъяли, на него завели уголовное дело (незаконное перемещение через границу стратегически важных товаров в крупном размере). Нарушителю «светит» наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

«C начала года возбуждено 330 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело по фактам незаконного перемещения табачной продукции. Всего изъято порядка 157 тысяч сигарет», - отметили в пресс-службе Бурятской таможни.

