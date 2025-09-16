В Бурятии забайкалец зарезал и обокрал пенсионера

В улусе Шэнэ-Буса Заиграевского района Бурятии житель Забайкалья зарезал и обокрал пенсионера. По факту убийства завели уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение, отметили в СУ СКР по РБ.

Забайкалец приехал к сожительнице и гостил у ее родственников. 10 сентября тот познакомился с пожилым соседом и стал распивать спиртное у него дома. Вечером собутыльники поссорились. В какой-то момент гость схватил кухонный нож и нанес им пенсионеру несколько ударов в грудную клетку, от которых последний скончался.

«Затем злоумышленник похитил у потерпевшего продукты питания и деньги в сумме 10 тыс. рублей, после чего скрылся с места происшествия. Позднее в ходе обыска по месту его пребывания были обнаружены похищенные вещи и деньги, а также орудие преступления. В ходе допроса фигурант вину признал и дал подробные показания об обстоятельствах преступления», - рассказали в Следкоме Бурятии.

Обвиняемого заключили под стражу. По уголовному делу проводят следственные действия для установления всей картины преступления и сбора полной доказательственной базы.