Происшествия 16.09.2025 в 11:06

В Бурятии подрядчик «опрокинул» с ремонтом подогревателя котельной

При этом он взял аванс, но к работам так и не приступил
Текст: Карина Перова
В Бурятии подрядчик «опрокинул» с ремонтом подогревателя котельной
Фото: прокуратура Бурятии

В Бурятии с недобросовестного подрядчика по иску прокуратуры республики взыскали убытки за невыполнение муниципального контракта – всего 319 тысяч рублей.

Организация должна была заняться капитальным ремонтом подогревателя сетевой воды центральной котельной Северобайкальска. Компания получила авансовый платеж в размере 910 тыс. рублей, но к исполнению обязательств по контракту так не приступила. Бюджетные средства были возмещены за счет гарантии, предоставленной банком.

После для выполнения ремонтных работ заключили замещающий контракт, однако уже по более высокой стоимости.

«Арбитражный суд республики вынес решение обязать подрядчика выплатить разницу в стоимости работ по двум контрактам – 315 тыс. рублей, а также проценты за пользование авансом в размере 4 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу», - отметили в прокуратуре Бурятии.

прокуратура котельная Северобайкальск

