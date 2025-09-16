Происшествия 16.09.2025 в 11:47

В Улан-Удэ маленький ребенок вылетел в окно во время ДТП

На выезде со 110-го микрорайона столкнулись две Тойоты
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ маленький ребенок вылетел в окно во время ДТП
Фото: ТГ-канал «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»

В Улан-Удэ случилось ДТП с пострадавшим на выезде со 110-го микрорайона. Водитель автомобиля «Toyota Corona Premiо» столкнулся с машиной «Toyota Venza», которая ехала по главной дороге со стороны Вахмистрово.

Как сообщает ТГ-канал «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон», в авто «Toyota Corona» впереди на детском кресле сидел маленький ребёнок. Во время аварии он вылетел в окно.

«Вероятно, ребенок был не пристегнут. Его увезли в больницу», - рассказали аваркомы.

Теги
авария ДТП

Все новости

В Бурятии контрабандистам не дали ввезти свыше 28 млн рублей налички
16.09.2025 в 12:14
В Улан-Удэ маленький ребенок вылетел в окно во время ДТП
16.09.2025 в 11:47
Улан-удэнку обвел вокруг пальца «инвестор» с сайта знакомств
16.09.2025 в 11:32
В Бурятии подрядчик «опрокинул» с ремонтом подогревателя котельной
16.09.2025 в 11:06
В Монголии рекордно выросло число иностранных туристов
16.09.2025 в 10:47
Глава минздрава Бурятии поздравила семью с рождением 10-го ребенка
16.09.2025 в 10:39
Павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ посетили более 8 тыс. человек
16.09.2025 в 10:21
В Бурятии «засекли» браконьера, наловившего омуля почти на 200 тысяч рублей
16.09.2025 в 10:10
В Бурятии водитель-лишенец передал руль своему 15-летнему сыну
16.09.2025 в 09:58
Сотрудница Росгвардии по Бурятии победила на полумарафоне «Золотое кольцо»
16.09.2025 в 09:41
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В Бурятии подрядчик «опрокинул» с ремонтом подогревателя котельной
При этом он взял аванс, но к работам так и не приступил
16.09.2025 в 11:06
В Бурятии «засекли» браконьера, наловившего омуля почти на 200 тысяч рублей
Его поймали в Северобайкальске
16.09.2025 в 10:10
В Бурятии забайкалец зарезал и обокрал пенсионера
Те поссорились во время совместной попойки
16.09.2025 в 09:28
Иностранец пытался ввезти в Бурятию более 2,5 тыс. пачек сигарет в крыше автобуса
Мужчина следовал из Монголии
16.09.2025 в 09:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru