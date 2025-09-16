В Улан-Удэ маленький ребенок вылетел в окно во время ДТП

В Улан-Удэ случилось ДТП с пострадавшим на выезде со 110-го микрорайона. Водитель автомобиля «Toyota Corona Premiо» столкнулся с машиной «Toyota Venza», которая ехала по главной дороге со стороны Вахмистрово.

Как сообщает ТГ-канал «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон», в авто «Toyota Corona» впереди на детском кресле сидел маленький ребёнок. Во время аварии он вылетел в окно.

«Вероятно, ребенок был не пристегнут. Его увезли в больницу», - рассказали аваркомы.