Происшествия 16.09.2025 в 11:47
В Улан-Удэ маленький ребенок вылетел в окно во время ДТП
На выезде со 110-го микрорайона столкнулись две Тойоты
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ случилось ДТП с пострадавшим на выезде со 110-го микрорайона. Водитель автомобиля «Toyota Corona Premiо» столкнулся с машиной «Toyota Venza», которая ехала по главной дороге со стороны Вахмистрово.
Как сообщает ТГ-канал «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон», в авто «Toyota Corona» впереди на детском кресле сидел маленький ребёнок. Во время аварии он вылетел в окно.
«Вероятно, ребенок был не пристегнут. Его увезли в больницу», - рассказали аваркомы.