В Улан-Удэ выпавший из окна машины ребенок не был пристегнут

В Улан-Удэ стали известны подробности аварии в 110-м микрорайоне, во время которой из окна машины вылетел маленький ребенок.

ДТП случилось сегодня утром на улице Забайкальская. 24-летняя водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» выезжала с прилегающей территории и не предоставила преимущества в движении, из-за чего столкнулась с «Тойотой Венза» под управлением 40-летнего мужчины.

В этот момент находящаяся на переднем пассажирском сидении 4-летняя девочка выпала из окна «Тойоты Корона».

«Ребёнок находился в автокресле, однако не был пристегнут. Девочка с травмами доставлена в медицинское учреждение», - отметили в ГАИ региона.