Происшествия 16.09.2025 в 14:10

В Улан-Удэ выпавший из окна машины ребенок не был пристегнут

Четырехлетняя девочка находилась на переднем пассажирском сидении
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ выпавший из окна машины ребенок не был пристегнут
Фото: УГИБДД по Бурятии

В Улан-Удэ стали известны подробности аварии в 110-м микрорайоне, во время которой из окна машины вылетел маленький ребенок.

ДТП случилось сегодня утром на улице Забайкальская. 24-летняя водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» выезжала с прилегающей территории и не предоставила преимущества в движении, из-за чего столкнулась с «Тойотой Венза» под управлением 40-летнего мужчины.

В этот момент находящаяся на переднем пассажирском сидении 4-летняя девочка выпала из окна «Тойоты Корона».

«Ребёнок находился в автокресле, однако не был пристегнут. Девочка с травмами доставлена в медицинское учреждение», - отметили в ГАИ региона.

Теги
авария ГАИ

Все новости

Газопровод через Бурятию пройдёт лишь в 2032 году
16.09.2025 в 15:15
В Монголии удвоился экономический рост – премьер
16.09.2025 в 14:57
В Бурятии клещи активны даже осенью
16.09.2025 в 14:26
В Улан-Удэ выпавший из окна машины ребенок не был пристегнут
16.09.2025 в 14:10
В Бурятии отметят Всемирный день донора костного мозга
16.09.2025 в 13:46
В Бурятии родилась девочка с редкой акушерской патологией
16.09.2025 в 13:30
В Бурятии полярное сияние разлилось в небе над Багдарином
16.09.2025 в 13:05
В пригороде Улан-Удэ наворовали электричества почти на 700 тысяч рублей
16.09.2025 в 12:46
Куренков открыл новый инспекторский участок ГИМС в Бурятии
16.09.2025 в 12:32
В Бурятии контрабандистам не дали ввезти свыше 28 млн рублей налички
16.09.2025 в 12:14
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ маленький ребенок вылетел в окно во время ДТП
На выезде со 110-го микрорайона столкнулись две Тойоты
16.09.2025 в 11:47
В Бурятии подрядчик «опрокинул» с ремонтом подогревателя котельной
При этом он взял аванс, но к работам так и не приступил
16.09.2025 в 11:06
В Бурятии «засекли» браконьера, наловившего омуля почти на 200 тысяч рублей
Его поймали в Северобайкальске
16.09.2025 в 10:10
В Бурятии забайкалец зарезал и обокрал пенсионера
Те поссорились во время совместной попойки
16.09.2025 в 09:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru