В Бурятии пьяный водитель угробил женщину и отправил в больницу ещё троих

Вчера днем в Хоринском районе Бурятии произошла смертельная авария на 92-м километре автодороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита». Виновником стал пьяный водитель (результат освидетельствования 1.16 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе).

37-летний мужчина ехал на «Тойоте Хариер» со стороны Заиграевского района. Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Мицубиши АСХ» под управлением 43-летнего водителя.

«В результате ДТП пострадали 4 пассажира автомобиля «Мицубиши»: женщина от полученных травм скончалась, трое госпитализированы», - отметили в ГАИ региона.