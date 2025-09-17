Происшествия 17.09.2025 в 09:18
В Бурятии пьяный водитель угробил женщину и отправил в больницу ещё троих
Люди находились в другом автомобиле
Текст: Карина Перова
Вчера днем в Хоринском районе Бурятии произошла смертельная авария на 92-м километре автодороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита». Виновником стал пьяный водитель (результат освидетельствования 1.16 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе).
37-летний мужчина ехал на «Тойоте Хариер» со стороны Заиграевского района. Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Мицубиши АСХ» под управлением 43-летнего водителя.
«В результате ДТП пострадали 4 пассажира автомобиля «Мицубиши»: женщина от полученных травм скончалась, трое госпитализированы», - отметили в ГАИ региона.
Тегисмертельное ДТП авария ГАИ