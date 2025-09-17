В Бурятии мать выпавшего из окна авто ребенка не раз нарушала ПДД

В ГАИ Бурятии рассказали подробности о матери четырехлетнего ребенка, который вылетел из окна во время ДТП. Напомним, при выезде на улице Забайкальская в Улан-Удэ накануне столкнулись две «Тойоты».

После удара находящаяся на переднем пассажирском маленькая девочка выпала из окна автомобиля. Она находилась в автокресле, однако не была пристегнута. Малышку с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

«24-летняя водитель имеет стаж вождения 2 года, в текущем году неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за пренебрежение правилами перевозки ребенка», - отметили в Госавтоинспекции республики.