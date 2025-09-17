В Бурятии водитель после жуткого ДТП потерял ногу и пассажира

За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировали 21 ДТП с механическими повреждениями, в том числе аварии с пострадавшими и погибшими.

Сегодня ночью произошла трагедия в Заиграевском районе на 55-м километре автодороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита». 35-летний водитель автомобиля «Ниссан Атлас» не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение.

На месте от полученных травм скончался 53-летний пассажир. А автомобилисту оторвало ногу, его госпитализировали в медучреждение.

«Водитель ранее лишен права управления ТС за вождение в нетрезвом виде, в том числе имеет уголовное нарушение за повторную езду в пьяном виде. В текущем году уже задерживался сотрудниками ГИБДД за управление транспортом, будучи лишенным такого права», - рассказали в ГАИ региона.