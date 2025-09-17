Происшествия 17.09.2025 в 11:04

В Бурятии река Баргузин затопила дорогу в местности «Буксыкен»

Уровень воды в реке повысился из-за обильных осадков
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии река Баргузин затопила дорогу в местности «Буксыкен»
Фото: Баргузин-инфо.24/7

В Баргузинском районе Бурятии из-за продолжительных осадков произошло повышение уровня воды в реке Баргузин. После этого подтопило участок дороги в местности «Буксыкен».

Специалисты администрации произвели отсыпку подтопленных участков дороги, сделали искусственные ограждения для защиты дороги от размыва полотна.

«Также силами администрации района, сельского поселения Хилганайское и местными жителями произведена очистка ледорезных конструкций от нанесенных течением деревьев и кустов», - сказал глава района Амгалан Данзанов.

Теги
баргузинский район река подтопление буксыкен

Все новости

В Бурятии река Баргузин затопила дорогу в местности «Буксыкен»
17.09.2025 в 11:04
В Бурятии с 19 сентября снимут особый противопожарный режим
17.09.2025 в 10:49
В Бурятии водитель после жуткого ДТП потерял ногу и пассажира
17.09.2025 в 10:37
В Бурятии мать выпавшего из окна авто ребенка не раз нарушала ПДД
17.09.2025 в 10:25
В Улан-Удэ прошел III этап чемпионата Бурятии по мотокроссу
17.09.2025 в 09:53
В Бурятии завелся фейк тренера по вольной борьбе
17.09.2025 в 09:32
В Бурятии пьяный водитель угробил женщину и отправил в больницу ещё троих
17.09.2025 в 09:18
Три полосы на Ербанова в Улан-Удэ ускорят движение транспорта
17.09.2025 в 09:06
Субсидия на капремонт пенсионерам
17.09.2025 в 09:00
В октябре жителей Бурятии ждёт шестидневная рабочая неделя
17.09.2025 в 08:53
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В Бурятии водитель после жуткого ДТП потерял ногу и пассажира
53-летний мужчина скончался на месте
17.09.2025 в 10:37
В Бурятии мать выпавшего из окна авто ребенка не раз нарушала ПДД
В том числе пренебрегала правилами перевозки малышки
17.09.2025 в 10:25
В Бурятии пьяный водитель угробил женщину и отправил в больницу ещё троих
Люди находились в другом автомобиле
17.09.2025 в 09:18
В Улан-Удэ выпавший из окна машины ребенок не был пристегнут
Четырехлетняя девочка находилась на переднем пассажирском сидении
16.09.2025 в 14:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru