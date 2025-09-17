Происшествия 17.09.2025 в 11:04
В Бурятии река Баргузин затопила дорогу в местности «Буксыкен»
Уровень воды в реке повысился из-за обильных осадков
Текст: Карина Перова
В Баргузинском районе Бурятии из-за продолжительных осадков произошло повышение уровня воды в реке Баргузин. После этого подтопило участок дороги в местности «Буксыкен».
Специалисты администрации произвели отсыпку подтопленных участков дороги, сделали искусственные ограждения для защиты дороги от размыва полотна.
«Также силами администрации района, сельского поселения Хилганайское и местными жителями произведена очистка ледорезных конструкций от нанесенных течением деревьев и кустов», - сказал глава района Амгалан Данзанов.