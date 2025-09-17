Пять геологов утонули в озере в Забайкальском крае

В региональном управлении МЧС РФ в Забайкальском крае сообщили подробности затопления вездехода, в результате которого погибли пять геологов. Спасатели рассказали, что они отправили вертолет к озеру. Четверо человек спаслись.

В сообщении отмечается, что спасатели, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели к озеру Амудис. Там еще 15 сентября утонул вездеход с геологами, пять человек погибли.

В ведомстве напомнили, что по предварительным данным четыре человека выжили и смогли выбраться из вездехода.

Людям пришлось всю ночь искать связь, чтобы сообщить о трагедии и собственном спасении. По их словам, у старого гусеничного вездехода отказали тормоза, и он на большой скорости при спуске с горы съехал в озеро. Как пишет «112», вездеход принадлежит филиалу компании «Гидрострой» — «ГеоТех». На месте происшествия работают экстренные службы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее гибель двух и более человек. Об этом сообщили в telegram-канале СУ СК России по Забайкалью.