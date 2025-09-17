Происшествия 17.09.2025 в 12:45

Пять геологов утонули в озере в Забайкальском крае

У старого вездехода отказали тормоза
A- A+
Текст: Иван Иванов
Пять геологов утонули в озере в Забайкальском крае
Фото: loon.site

В региональном управлении МЧС РФ в Забайкальском крае сообщили подробности затопления вездехода, в результате которого погибли пять геологов. Спасатели рассказали, что они отправили вертолет к озеру. Четверо человек спаслись.

В сообщении отмечается, что спасатели, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели к озеру Амудис. Там еще 15 сентября утонул вездеход с геологами, пять человек погибли.

В ведомстве напомнили, что по предварительным данным четыре человека выжили и смогли выбраться из вездехода.

Людям пришлось всю ночь искать связь, чтобы сообщить о трагедии и собственном спасении. По их словам, у старого гусеничного вездехода отказали тормоза, и он на большой скорости при спуске с горы съехал в озеро. Как пишет «112», вездеход принадлежит филиалу компании «Гидрострой» — «ГеоТех». На месте происшествия работают экстренные службы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее гибель двух и более человек. Об этом сообщили в telegram-канале СУ СК России по Забайкалью.

Теги
геологи забайкалье

Все новости

В Забайкалье шлягер Веры Сердючки напугал электорат
17.09.2025 в 13:51
Обеспечить теплом весь Улан-Удэ должны до 20 сентября
17.09.2025 в 13:32
В Улан-Удэ четверокурсник обчистил первокурсницу
17.09.2025 в 13:13
Баир Гармаев: «Теннис хүгжөөхэ талаар ехэ ажал ябуулнабди»
17.09.2025 в 12:56
Пять геологов утонули в озере в Забайкальском крае
17.09.2025 в 12:45
Буузы добрались до Беломорья
17.09.2025 в 12:17
Билеты в Китай из Иркутска подорожали после старта безвизовых поездок
17.09.2025 в 11:37
В Бурятии река Баргузин затопила дорогу в местности «Буксыкен»
17.09.2025 в 11:04
В Бурятии с 19 сентября снимут особый противопожарный режим
17.09.2025 в 10:49
В Бурятии водитель после жуткого ДТП потерял ногу и пассажира
17.09.2025 в 10:37
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В Бурятии река Баргузин затопила дорогу в местности «Буксыкен»
Уровень воды в реке повысился из-за обильных осадков
17.09.2025 в 11:04
В Бурятии водитель после жуткого ДТП потерял ногу и пассажира
53-летний мужчина скончался на месте
17.09.2025 в 10:37
В Бурятии мать выпавшего из окна авто ребенка не раз нарушала ПДД
В том числе пренебрегала правилами перевозки малышки
17.09.2025 в 10:25
В Бурятии пьяный водитель угробил женщину и отправил в больницу ещё троих
Люди находились в другом автомобиле
17.09.2025 в 09:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru