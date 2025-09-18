Происшествия 18.09.2025 в 08:54

Очередной турист стал заложником Пика Любви в Бурятии

Жителю Иркутска стало плохо во время спуска
Текст: Карина Перова
Фото: loon.site

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вновь выезжали на Пик Любви. В ночь с 17 на 18 сентября оперативная помощь понадобилась 27-летнему жителю Иркутска – ему стало плохо во время спуска, из-за чего он не мог продолжать движение. Двое туристов прошли половину пути.

На место выехала группа спасателей поисково-спасательного отряда №2 БРПСС в составе четырех человек и одной единицы техники.

«По прибытии на место спасатели оценили состояние мужчины как удовлетворительное. Оказав необходимую помощь и обеспечив страховку, спасатели начали спуск пешим порядком. К утру пострадавшего благополучно доставили в поселок Аршан, где он был передан бригаде скорой медицинской помощи», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

