Центр Улан-Удэ окутал дым из «китайки»

Сегодня утром произошло сильное задымление в пятиэтажном здании (Доме быта) на улице Ербанова в Улан-Удэ. До прибытия пожарных из строения самостоятельно эвакуировались 55 человек.

Вероятной причиной стало загорание масла на плите на кухне кафе китайской кухни «China», расположенного на первом этаже.

«Пожар ликвидирован на предварительной площади 5 квадратов. В тушении задействованы 21 человек личного состава и 6 единиц техники. Пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС России», - отметили в профильном министерстве.

Информация уточняется.