В Бурятии пьяный мотоциклист без прав отправил на тот свет своего пассажира

За минувшие сутки в Бурятии случилось 39 ДТП с механическими повреждениями, в том числе аварии с пострадавшими и погибшими.

Трагедия произошла днем на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» возле села Бар Мухоршибирского района. Пьяный и не имеющий права управления ТС 44-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» не справился с управлением, из-за чего «железный конь» съехал с дороги и врезался в столб.

«44-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия, сам водитель с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Оба были без мотошлемов», - отметили в ГАИ республики.