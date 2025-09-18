В Бурятии маршрутчика уволили за опасное вождение

Жители Кижингинского района Бурятии пожаловались на водителя маршрута № 460 «Кижинга – Улан-Удэ». Как сообщили в телеграм-канале «Кижинга-инфо.24/7», 16 сентября произошел инцидент, после которого стали поступать обращения пассажиров об опасном вождении.

Затем состоялась внутренняя проверка. В итоге маршрутчика решили уволить.

«Руководство маршрута №460 приносит извинения за инцидент. Мы солидарны с вами что безопасность и комфорт пассажиров стоит на первом месте в нашей работе», -прокомментировал перевозчик ООО ТГ «Альянс».