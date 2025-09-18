Происшествия 18.09.2025 в 13:08

В Улан-Удэ на «зебре» без светофора сбили 12-летнюю школьницу

Ребенок получил травмы
Текст: Карина Перова

Фото: УГИБДД по Бурятии

В Улан-Удэ на «зебре» без светофора сбили школьницу. ДТП произошло сегодня около 11 часов на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Докучаева на Верхней Березовке.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Предварительно, на 12-летнюю девочку наехала 54-летняя водитель автомобиля «Тойота Раш».

Ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение, отметили в ГАИ республики.

Установление обстоятельств аварии контролирует прокуратура региона.

