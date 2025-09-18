В Улан-Удэ на «зебре» без светофора сбили 12-летнюю школьницу

В Улан-Удэ на «зебре» без светофора сбили школьницу. ДТП произошло сегодня около 11 часов на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Докучаева на Верхней Березовке.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Предварительно, на 12-летнюю девочку наехала 54-летняя водитель автомобиля «Тойота Раш».

Ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение, отметили в ГАИ республики.

Установление обстоятельств аварии контролирует прокуратура региона.