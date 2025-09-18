Происшествия 18.09.2025 в 16:44

Житель Бурятии зарезал собутыльника, оттащил тело за ограду дома и лег спать

Убийство произошло в улусе Жаргаланта
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В улусе Жаргаланта Селенгинского района Бурятии мужчина зарезал собутыльника, оттащил его тело за ограду дома, а затем спокойно лег спать. По факту убийства расследуется уголовное дело.

Инцидент произошел 15 сентября в доме обвиняемого. К нему в гости пришел знакомый односельчанин, с которым они стали употреблять спиртное. Ночью собутыльники поссорились. Хозяин дома схватил нож и ударил гостя в левое плечо. Последний скончался от полученных повреждений.

После убийца оттащил тело за ограду дома, оставив на улице. Затем он вернулся в жилище и лег спать. Его задержали на месте следующим утром. При осмотре в доме обнаружили и изъяли орудие преступления.      

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

