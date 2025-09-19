Из горящей квартиры в Улан-Удэ вызволили маломобильного пенсионера

Минувшей ночью в Улан-Удэ загорелась одна из квартир пятиэтажного дома по улице Добролюбова. До приезда пожарных из здания эвакуировались 15 человек.

Когда огнеборцы прибыли, было сильное задымление. Во время тушения специалисты звена газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №2 по лестничному маршу спасли 72-летнего маломобильного мужчину. Его передали медикам с признаками отравления угарным газом.

«Возгорание дивана и личных вещей ликвидировано на 2 квадратах. На месте работали 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Предварительная причина – короткое замыкание», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.