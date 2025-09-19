Происшествия 19.09.2025 в 09:02

Из горящей квартиры в Улан-Удэ вызволили маломобильного пенсионера

Пожар произошел в пятиэтажке на Добролюбова
Текст: Карина Перова
Из горящей квартиры в Улан-Удэ вызволили маломобильного пенсионера
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Минувшей ночью в Улан-Удэ загорелась одна из квартир пятиэтажного дома по улице Добролюбова. До приезда пожарных из здания эвакуировались 15 человек.

Когда огнеборцы прибыли, было сильное задымление. Во время тушения специалисты звена газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №2 по лестничному маршу спасли 72-летнего маломобильного мужчину. Его передали медикам с признаками отравления угарным газом.

«Возгорание дивана и личных вещей ликвидировано на 2 квадратах. На месте работали 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Предварительная причина – короткое замыкание», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.

