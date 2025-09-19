В Бурятии 59-летнего мужчину насмерть задавил «Беларус»

В Бурятии пьяный тракторист задавил насмерть человека, двигаясь задним ходом. Трагедия произошла вчера около 3-х часов дня селе Дэдэ-Ичетуй Джидинского района.

За рулем «Беларуса» находился нетрезвый 63-летний водитель. Во дворе дома он двигался задним ходом и наехал 59-летнего мужчину, который от полученных травм скончался.

«Вчера автоинспекторы ДПС выявили 350 нарушений ПДД, в том числе задержали и отстранили от права управления ТС 18 пьяных водителей», - отметили в ГАИ республики.