Происшествия 19.09.2025 в 09:35
В Улан-Удэ водитель без прав сбил 7-летнего мальчика
Наезд произошел на «зебре»
Текст: Карина Перова
За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировали 26 ДТП с механическими повреждениями, в том числе аварии с пострадавшими.
Так, днем в Улан-Удэ на улице Бограда на нерегулируемом пешеходном переходе сбили семилетнего мальчика. На ребенка наехал 25-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд». Выяснилось, что он не имеет права управления ТС.
«В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение», - отметили в ГАИ республики.
Тегинаезд на пешехода ДТП ГАИ