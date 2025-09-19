Происшествия 19.09.2025 в 09:35

В Улан-Удэ водитель без прав сбил 7-летнего мальчика

Наезд произошел на «зебре»
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ водитель без прав сбил 7-летнего мальчика
Фото: УГИБДД по Бурятии

За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировали 26 ДТП с механическими повреждениями, в том числе аварии с пострадавшими.

Так, днем в Улан-Удэ на улице Бограда на нерегулируемом пешеходном переходе сбили семилетнего мальчика. На ребенка наехал 25-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд». Выяснилось, что он не имеет права управления ТС.

«В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение», - отметили в ГАИ республики.

наезд на пешехода ДТП ГАИ

