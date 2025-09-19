«Работа нашлась даже в отпуске»: в Улан-Удэ полицейский спас женщину от грабителя

В Улан-Удэ сотрудник уголовного розыска МВД по Бурятии, майор полиции Юрий Яковлев, находясь в отпуске, задержал мужчину, пытавшегося ограбить женщину.

Все случилось вечером 16 сентября. Правоохранитель шёл домой по улице Гагарина, как вдруг услышал женские крики о помощи. Юрий тут же бросился на выручку. Как оказалось, на молодую девушку напал злоумышленник. Пытаясь выхватить сумку из её рук, он уронил жертву на землю и поволок в кусты.

Благодаря профессиональным навыкам, полицейский оперативно обезвредил нападавшего. Яковлев, применив боевые приёмы борьбы, задержал грабителя и удерживал сопротивлявшегося налётчика до приезда своих коллег. Женщина выразила искреннюю благодарность спасителю.

«Личность нападавшего была установлена, им оказался неоднократно судимый 25-летний местный житель. В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Рецидивисту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в МВД по Бурятии.