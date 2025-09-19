В Бурятии загорелся дом из-за замыкания в розетке

Сегодня утром произошел пожар в частном доме в ДНТ «Космос» Тарбагатайского района Бурятии. На место выдвинулись два отделения пожарной части №65 и одно отделение пожарно-спасательной части №8 МЧС по РБ.

Прибывшие огнеборцы установили, что возгорание случилось внутри одноэтажного жилого дома. В строении находились хозяйка и её дочь. Женщина увидела вспыхнувшую розетку и попыталась обесточить дом. После она заметила, что пламя перекинулось на диван. Затем сельчанка позвонила в пожарную охрану и самостоятельно эвакуировалась с дочерью.

«На полную ликвидацию возгорания пожарным потребовалось около 30 минут. Пострадавших нет. Ущерб от пожара устанавливается. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в розетке», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.