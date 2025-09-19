Происшествия 19.09.2025 в 10:56

В Бурятии загорелся дом из-за замыкания в розетке

Из жилища эвакуировались женщина и ее дочь
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии загорелся дом из-за замыкания в розетке
Фото: архив «Номер один»

Сегодня утром произошел пожар в частном доме в ДНТ «Космос» Тарбагатайского района Бурятии. На место выдвинулись два отделения пожарной части №65 и одно отделение пожарно-спасательной части №8 МЧС по РБ.

Прибывшие огнеборцы установили, что возгорание случилось внутри одноэтажного жилого дома. В строении находились хозяйка и её дочь. Женщина увидела вспыхнувшую розетку и попыталась обесточить дом. После она заметила, что пламя перекинулось на диван. Затем сельчанка позвонила в пожарную охрану и самостоятельно эвакуировалась с дочерью.

«На полную ликвидацию возгорания пожарным потребовалось около 30 минут. Пострадавших нет. Ущерб от пожара устанавливается. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в розетке», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Теги
пожар

Все новости

Фермеры Бурятии смогут сбывать продукцию, не тратясь на аренду и продавцов
19.09.2025 в 11:58
В Хоринском районе Бурятии завершается строительство новой школы
19.09.2025 в 11:38
Убивший собутыльника топором улан-удэнец «спалился» из-за телефона
19.09.2025 в 11:28
В детсаду на севере Бурятии протекает потолок
19.09.2025 в 11:09
В Бурятии загорелся дом из-за замыкания в розетке
19.09.2025 в 10:56
Проект по агроклассам педагога из Бурятии признали лучшим в России
19.09.2025 в 10:43
Житель Бурятии встретил волчью стаю
19.09.2025 в 10:33
«Работа нашлась даже в отпуске»: в Улан-Удэ полицейский спас женщину от грабителя
19.09.2025 в 10:16
В Улан-Удэ сдали в эксплуатацию самую длинную отремонтированную дорогу
19.09.2025 в 09:53
В Улан-Удэ модернизировали котельную в микрорайоне Звёздный
19.09.2025 в 09:47
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
Убивший собутыльника топором улан-удэнец «спалился» из-за телефона
Он вернулся за упавшим гаджетом, но на месте преступления его поджидали полицейские
19.09.2025 в 11:28
В детсаду на севере Бурятии протекает потолок
Выяснилось, что участок крыши повредился из-за ветра
19.09.2025 в 11:09
Житель Бурятии встретил волчью стаю
Хищники бродили рядом с селом Романовка
19.09.2025 в 10:33
«Работа нашлась даже в отпуске»: в Улан-Удэ полицейский спас женщину от грабителя
Правоохранитель применил боевые приемы борьбы
19.09.2025 в 10:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru