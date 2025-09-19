Происшествия 19.09.2025 в 11:09
В детсаду на севере Бурятии протекает потолок
Выяснилось, что участок крыши повредился из-за ветра
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии протекает потолок в детском саду «Северяночка» в Нижнеангарске. Работники поинтересовались, когда отремонтируют крышу.
Выяснилось, что участок кровли повредился из-за ветра. Проблему протечки обнаружили утром 15 сентября. В помещении пришлось поставить тазы.
«Как только погодные условия позволят провести замену и ремонт повреждённого участка, проблема будет устранена. Необходимые материалы для ремонта имеются в наличии», - заявили в районном управлении образования.
