В детсаду на севере Бурятии протекает потолок

В Северо-Байкальском районе Бурятии протекает потолок в детском саду «Северяночка» в Нижнеангарске. Работники поинтересовались, когда отремонтируют крышу.

Выяснилось, что участок кровли повредился из-за ветра. Проблему протечки обнаружили утром 15 сентября. В помещении пришлось поставить тазы.

«Как только погодные условия позволят провести замену и ремонт повреждённого участка, проблема будет устранена. Необходимые материалы для ремонта имеются в наличии», - заявили в районном управлении образования.