Убивший собутыльника топором улан-удэнец «спалился» из-за телефона

Ранее судимый житель Улан-Удэ убил собутыльника топором. Затем он вернулся на место преступления за телефоном, который он выронил во время потасовки. Однако там его уже поджидали полицейские.

Как сообщили в СУ СКР по Бурятии, инцидент произошел вечером 17 сентября в доме у его знакомого по улице Пермская. Там обвиняемый распивал спиртное в компании приятелей. Позже мужчина поссорился с одним из них. Собутыльники продолжили разборки во дворе. Там злоумышленник несколько раз ударил противника топором по голове. Последний скончался от полученных повреждений.

«Обвиняемый оттащил его тело за ограду и оставил на улице, после чего скрылся с места происшествия, но позднее вернулся обратно за мобильным телефоном, который выронил во время потасовки. В этот момент он был задержан сотрудниками полиции», - рассказали в Следкоме Бурятии.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела проводят следственные действия для установления полной картины преступления и сбора доказательств.