Происшествия 19.09.2025 в 11:28

Убивший собутыльника топором улан-удэнец «спалился» из-за телефона

Он вернулся за упавшим гаджетом, но на месте преступления его поджидали полицейские
A- A+
Текст: Карина Перова
Убивший собутыльника топором улан-удэнец «спалился» из-за телефона
Фото: СУ СКР по Бурятии

Ранее судимый житель Улан-Удэ убил собутыльника топором. Затем он вернулся на место преступления за телефоном, который он выронил во время потасовки. Однако там его уже поджидали полицейские.

Как сообщили в СУ СКР по Бурятии, инцидент произошел вечером 17 сентября в доме у его знакомого по улице Пермская. Там обвиняемый распивал спиртное в компании приятелей. Позже мужчина поссорился с одним из них. Собутыльники продолжили разборки во дворе. Там злоумышленник несколько раз ударил противника топором по голове. Последний скончался от полученных повреждений.

«Обвиняемый оттащил его тело за ограду и оставил на улице, после чего скрылся с места происшествия, но позднее вернулся обратно за мобильным телефоном, который выронил во время потасовки. В этот момент он был задержан сотрудниками полиции», - рассказали в Следкоме Бурятии.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела проводят следственные действия для установления полной картины преступления и сбора доказательств.

 

Теги
убийство следком

Все новости

Фермеры Бурятии смогут сбывать продукцию, не тратясь на аренду и продавцов
19.09.2025 в 11:58
В Хоринском районе Бурятии завершается строительство новой школы
19.09.2025 в 11:38
Убивший собутыльника топором улан-удэнец «спалился» из-за телефона
19.09.2025 в 11:28
В детсаду на севере Бурятии протекает потолок
19.09.2025 в 11:09
В Бурятии загорелся дом из-за замыкания в розетке
19.09.2025 в 10:56
Проект по агроклассам педагога из Бурятии признали лучшим в России
19.09.2025 в 10:43
Житель Бурятии встретил волчью стаю
19.09.2025 в 10:33
«Работа нашлась даже в отпуске»: в Улан-Удэ полицейский спас женщину от грабителя
19.09.2025 в 10:16
В Улан-Удэ сдали в эксплуатацию самую длинную отремонтированную дорогу
19.09.2025 в 09:53
В Улан-Удэ модернизировали котельную в микрорайоне Звёздный
19.09.2025 в 09:47
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В детсаду на севере Бурятии протекает потолок
Выяснилось, что участок крыши повредился из-за ветра
19.09.2025 в 11:09
В Бурятии загорелся дом из-за замыкания в розетке
Из жилища эвакуировались женщина и ее дочь
19.09.2025 в 10:56
Житель Бурятии встретил волчью стаю
Хищники бродили рядом с селом Романовка
19.09.2025 в 10:33
«Работа нашлась даже в отпуске»: в Улан-Удэ полицейский спас женщину от грабителя
Правоохранитель применил боевые приемы борьбы
19.09.2025 в 10:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru