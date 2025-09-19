В Иркутске преступники угнали джип у иностранца с 5 миллионами рублей

Следственным отделом по Свердловскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело в отношении троих фигурантов, двое из которых – несовершеннолетние.

Как сообщает пресс-служба ведомства, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 161 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере) и пп. «а, в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, 32-летний иркутянин по предварительному сговору со своим 17-летним братом и его ровесником совершили хищение имущества, спровоцировали дорожно-транспортное происшествие, в котором один из соучастников, управляя мотоциклом, совершил столкновение с внедорожником иностранного гражданина.

После ДТП нападавшие применили перцовый баллончик и избили его, чтобы завладеть его внедорожником, имуществом на 160 тысяч рублей и денежными средствами в размере 5 млн рублей. Похищенные деньги фигуранты разделили между собой, а угнанный автомобиль бросили в лесном массиве, куда скрылись после совершения ограбления.

В ходе оперативных мероприятий все трое были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в следственный отдел.

Кроме того, в отношении 32-летнего обвиняемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время фигурантам судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.