Аферисты купили сельчанке билет до Улан-Удэ, чтобы та «спасла» свои миллионы

Мошенники обвели вокруг пальца жительницу Баргузинского района Бурятии. 8 сентября ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником «ФСБ», затем поступил звонок от представителя «Росфинмониторинга». Лже-специалисты заявили, что её персональные данные используются при подаче заявок на оформление кредитов, а затем проводятся переводы вражескому государству.

Сельчанка испугалась и проболталась, что у нее на банковском счете есть деньги. На следующий день аферист убедил женщину выехать в столицу Бурятии для вывода средств на «безопасный счет». Жулики даже купили ей онлайн-билет по маршруту «Баргузин – Улан-Удэ».

«По указанию злоумышленников жертва мошенников купила телефон и сим-карту, так как это требовалось для перевода денежных средств. После чего женщина перечислила 2 854 000 рублей на «безопасный счет». В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - рассказали в МВД по Бурятии.