«Пешки в сторону»: в Бурятии поймали несовершеннолетнего водителя

Он рассекал по селу на «Жигулях» без номеров
Текст: Карина Перова
Фото: МВД по Бурятии

В селе Иволгинск Иволгинского района Бурятии сотрудники ГАИ заметили на улице Нефтяная «Жигули» без номеров, с нацарапанной на боку надписью «Пешки в сторону». Автоинспекторы остановили машину для проверки документов. Выяснилось, что за рулем сидел 17-летний подросток, у которого нет прав. На место вызвали его мать.

В присутствии 39-летней женщины в отношении юного нарушителя составили административные протоколы за езду без прав, полиса ОСАГО и государственных регистрационных знаков. А мать привлекли к административной ответственности за передачу руля сыну, не имеющему такого права. Автомобиль отправили на специализированную штрафстоянку.

«С начала года сотрудники ОГИБДД Иволгинского района за передачу прав управления транспортным средством своему ребенку, не имеющему соответствующего права, с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей, привлечены 35 родителей. По рассмотренным материалам районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их права в отношении юных нарушителей наложены штрафы на сумму 285 тысяч рублей», - отметили в МВД по Бурятии.

