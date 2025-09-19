В Бурятии жители Заиграево разрушают стадион своими руками

В Бурятии жители поселка Заиграево разрушают стадион и оставляют после себя мусор. В августе там вырвали баскетбольную корзину, а на этой неделе – сломали тренажер.

К местным жителям обратился замглавы района по социальным вопросам Сергей Халматов. Он просит родителей провести беседу с детьми.

«Некоторые заиграевцы халатно относятся к спортивным сооружениям и тренажерам. Кроме того, на спортивной площадке постоянно бросают различный мусор, несмотря на то что на стадионе есть мусорные баки», - сказал чиновник.

Ранее «Номер один» сообщал, что на новенькой площадке в Онохое спустя пару дней после установки вырвали качели.