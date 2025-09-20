За сутки в Бурятии ликвидировано 9 пожаров, спасены 11 человек

Сотрудники МЧС России по Республике Бурятия подвели итоги оперативной работы за минувшие сутки. Огнеборцы ликвидировали 9 возгораний, спасли 11 человек, среди которых пятеро детей. К сожалению, один мужчина получил травмы. На водных объектах происшествий не зафиксировано, а на контроле остаются четыре туристские группы в четырёх районах республики.Дознаватель МЧС России установил причину пожара в дачном некоммерческом товариществе «Космос» в Тарбагатайском районе. Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Одноэтажный жилой дом выгорел изнутри на площади 32 квадратных метра.Напомним, о пожаре в ДНТ «Космос» стало известно вчера. Хозяйка дома заметила вспыхнувшую розетку и попыталась обесточить строение. Однако пламя уже перекинулось на диван. Женщина немедленно позвонила в пожарную охрану и вместе с дочерью покинула горящее здание.«На полную ликвидацию возгорания пожарным потребовалось около 30 минут. Пострадавших нет. Ущерб от пожара устанавливается. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в розетке», - рассказывали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.МЧС Республики Бурятия напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание следует уделять исправности электропроводки и электрооборудования. Необходимо избегать перегрузки электросетей, использовать только исправные розетки и электроприборы.«Сотрудники МЧС России желают прекрасных выходных! Соблюдайте пожарную безопасность», – обратились к жителям республики в пресс-службе ведомства.Фото: «Номер один».