В Бурятии девушки заблудились на пике «Любви»

Спасатели Бурятии пришли на помощь молодым девушкам, которые заблудились во время спуска с пика Любви – популярного туристического объекта в поселке Аршан Тункинского района. Сообщение, что они заплутали пришло в БРПСС вечером 20 сентября.

На помощь им вышла группа поисково-спасательного отряда №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

- Наличие связи с девушками сильно ускорило и облегчило поиски. Несмотря на ночное время суток, спасатели обнаружили их и сопроводили их до поселка Аршан, - рассказали в БРПСС республики.

Напомним, что подобное происходило там уже не один раз. Пару девушек, отправившихся в горы без снаряжения, спасателям пришлось выводить 10 сентября. А иркутянину два дня назад стало плохо при спуске с пика «Любви». На помощь ему тоже отправилась группа Бурятской спасательной службы.

