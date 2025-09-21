Происшествия 21.09.2025 в 13:29

За неделю мошенники увели из Бурятии 6 млн рублей

Общий ущерб жителей республики составляет уже более 373 млн
Текст: Елена Кокорина
За неделю мошенники увели из Бурятии 6 млн рублей

Мошенники продолжают обманывать жителей Бурятии в соцсетях, интернет-сайтах и мессенджерах. На 19 сентября, по данным местной прокуратуры, жертвами преступников стал 1 691 житель республики. Их общий ущерб достиг почти  374 млн рублей.

За последнюю неделю прирост обманутых составил 40 человек, за несколько дней потерявших 6 миллионов.Наибольшая сумма похищенных денежных средств за последнюю неделю - 1 млн рублей.

- За последнюю неделю 10 местных жителей стали жертвами незаконных списаний денежных средств с банковских счетов. 12 пользователей доверились сообщениям в соцсетях со взломанных аккаунтов знакомых, двое приняли предложения о возможности заработка на «инвестициях», 8 человек оказались под влиянием лжесотрудников спецслужб и четверо потеряли деньги перейдя по фишинговым ссылкам в мессенджерах, - рассказали в прокуратуре республики.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

