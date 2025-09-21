В Улан-Удэ пропала 16-летняя девушка

Сотрудниками полиции разыскивается Анастасия Короткевич, 11.08.2009 г.р. 19 сентября она ушла из дома в г. Улан-Удэ и не вернулась, сообщили в полиции республики.

Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 164 см, глаза карие, волосы светлые с прядями розового оттенка.

Была одета: куртка с капюшоном зеленого цвета, джинсы голубого цвета со рваным дизайном.

При наличии информации о разыскиваемой или ее местонахождении просьба сообщить по тел. 43-02-02, 29-24-20 или 020.

Фото: полиция Бурятии