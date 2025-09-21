Происшествия 21.09.2025 в 14:33
В Улан-Удэ пропала 16-летняя девушка
Ее ищут уже третий день
Текст: Елена Кокорина
Сотрудниками полиции разыскивается Анастасия Короткевич, 11.08.2009 г.р. 19 сентября она ушла из дома в г. Улан-Удэ и не вернулась, сообщили в полиции республики.
Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 164 см, глаза карие, волосы светлые с прядями розового оттенка.
Была одета: куртка с капюшоном зеленого цвета, джинсы голубого цвета со рваным дизайном.
При наличии информации о разыскиваемой или ее местонахождении просьба сообщить по тел. 43-02-02, 29-24-20 или 020.
Фото: полиция Бурятии