Происшествия 21.09.2025 в 17:03

Семья в Бурятии за ночь осталась без бани и надворных построек

Причина пожара пока не известна
Текст: Елена Кокорина
Семья в Бурятии за ночь осталась без бани и надворных построек

Сегодня ночью, 21 сентября, в п. Новоильинск Заиграевского района горели баня и надворные постройки.

Первое пожарное отделение выехало на улицу Комсомольская в 4:15 утра. Горели забор, брусовая стайка, сарай, кровля бани. Второе отделение выехало на пожар следом – через 15 минут. Причина возгорания выясняется, - сообщили в районной газете «Вперед. Заиграево»

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»

