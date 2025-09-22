Происшествия 22.09.2025 в 09:27

Аферисты выманили у матери погибшего бойца СВО из Бурятии почти 7 млн рублей

Мошенники заявили, что ее сыну посмертно присвоена госнаграда и назначена дата вручения
Текст: Карина Перова
Аферисты выманили у матери погибшего бойца СВО из Бурятии почти 7 млн рублей
Фото: архив «Номер один»

Мошенники обманули мать погибшего участника СВО из Кабанского района Бурятии. 43-летняя женщина потеряла почти 6,9 млн рублей. Аферисты втирались в доверие к ней с 13 по 18 сентября.

13 сентября сельчанке позвонил человек, представившийся сотрудником военкомата. Тот заявил, что ее сыну посмертно присвоена государственная награда и назначена дата вручения. И добавил: чтобы записаться, нужно продиктовать код из СМС. Затем поступил звонок от «сотрудника Роскомнадзора», который предупредил, что до этого женщине звонили мошенники.

Во время разговора она зашла в личный кабинет портала «Госуслуг», где увидела оформленную на неё доверенность на третье лицо. По указке липовых специалистов женщина установила несколько приложений для удалённого доступа к устройству, после ей наказали перевести деньги на «безопасный счёт». Жулики несколько дней дистанционно руководили действиями своей жертвы под предлогом предотвращения несанкционированного снятия средств.

15 сентября с жительницей Бурятии связался «сотрудник правоохранительных органов», по его советам она сняла в банке 6,5 млн рублей. Чтобы получить такую крупную сумму она следовала инструкциям мошенников – использовала предварительный договор на покупку автомобиля в качестве предлога. Вечером, находясь на связи со злоумышленниками, она перевела через банкомат часть этих средств – более 3,6 млн рублей.

«Затем заявительница выполнила ещё восемь операций по переводу средств через фальшивый интерфейс приложения – около 2,9 миллиона рублей. 17 сентября мошенники продолжили свои действия, убедив женщину снять и перевести оставшиеся средства под предлогом их защиты, что она и сделала», - рассказали в МВД по Бурятии.

Только днем 18 сентября женщина осознала, что стала жертвой мошенников, когда они вновь хотели выманить у нее деньги под предлогом оплатить налог за ранее переданную сумму. Сейчас по данному факту проводится проверка.

«Женщина ранее знала о подобных схемах мошенничества из средств массовой информации и участвовала в профилактических беседах, проводимых сотрудниками полиции по месту ее работы», - заключили в региональном МВД.

