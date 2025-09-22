Десятки человек в Бурятии искали потерявшуюся в лесу женщину

Спасатели Бурятии успешно завершили поиски заблудившейся 58-летней женщины на перевале Пыхта в Прибайкальском районе. Она потерялась днём, 21 сентября, во время прогулки с родственниками и была найдена только ночью. К месту происшествия выехала группа Поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

- Отсутствие сотовой связи у потерявшейся значительно усложняло поиски, и первые часы не принесли никаких результатов. В связи с ухудшением видимости с наступлением темноты было принято решение об увеличении поисковой группы. Общая численность группировки, задействованной в поисковых работах, составила 16 человек и четыре единицы техники. Помимо спасателей БРПСС, в поисках принимали участие добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» и родственники заблудившейся, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Ночью 22 сентября спасатели БРПСС обнаружили женщину и вывели ее из леса. Её состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Фото: loon.site