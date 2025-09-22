Происшествия 22.09.2025 в 10:41

На севере Бурятии водителя унесло течением при пересечении реки Правая Мама

Он ехал на «Урале»
Текст: Карина Перова
Фото: loon.site

В Северо-Байкальском районе Бурятии утром 20 сентября произошла трагедия на реке Правая Мама (в 130 км от поселка Новый Уоян).

В пятнадцати километрах от берега утонул 39-летний работник ООО «КварцЗолото». Мужчина пересекал реку на «Урале». В какой-то момент машина заглохла, а водителя унесло течением.

«Поиски проводились сотрудниками, результатов нет, местность горная, труднодоступная», - рассказали в ТГ-канале «Северобайкалье-инфо.24/7».

