На севере Бурятии водителя унесло течением при пересечении реки Правая Мама

В Северо-Байкальском районе Бурятии утром 20 сентября произошла трагедия на реке Правая Мама (в 130 км от поселка Новый Уоян).

В пятнадцати километрах от берега утонул 39-летний работник ООО «КварцЗолото». Мужчина пересекал реку на «Урале». В какой-то момент машина заглохла, а водителя унесло течением.

«Поиски проводились сотрудниками, результатов нет, местность горная, труднодоступная», - рассказали в ТГ-канале «Северобайкалье-инфо.24/7».