Пьяный водитель в Бурятии снёс забор жилого дома

Сегодня, 22 сентября, около двух часов ночи в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП.

Пьяный 34-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс» следуя по ул. Кирова в с. Никольск не справился с управлением и съехал с дороги врезавшись в забор жилого дома.

В результате аварии сам водитель и его 35-летний пассажир с травмами были доставлены в местную больницу, сообщили в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ