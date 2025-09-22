Происшествия 22.09.2025 в 10:51
Пьяный водитель в Бурятии снёс забор жилого дома
Мужчина получил травмы и был госпитализирован
Текст: Елена Кокорина
Сегодня, 22 сентября, около двух часов ночи в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП.
Пьяный 34-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс» следуя по ул. Кирова в с. Никольск не справился с управлением и съехал с дороги врезавшись в забор жилого дома.
В результате аварии сам водитель и его 35-летний пассажир с травмами были доставлены в местную больницу, сообщили в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
Тегидтп