Между селами в Бурятии перевернулся огромный грузовик

В субботу утром, 20 сентября, произошло ДТП в Баргузинском районе. 44-летний водитель автомобиля «Шахман», следуя со стороны села Улюн в сторону села Улюкчикан не справился с управлением. Из-за этого он съехал с дороги и опрокинул грузовик.

В результате ДТП сам водитель и 24-летняя пассажир грузовика получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщили в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ