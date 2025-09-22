Происшествия 22.09.2025 в 10:59
Между селами в Бурятии перевернулся огромный грузовик
В ДТП пострадали водитель и молодая девушка
Текст: Елена Кокорина
В субботу утром, 20 сентября, произошло ДТП в Баргузинском районе. 44-летний водитель автомобиля «Шахман», следуя со стороны села Улюн в сторону села Улюкчикан не справился с управлением. Из-за этого он съехал с дороги и опрокинул грузовик.
В результате ДТП сам водитель и 24-летняя пассажир грузовика получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщили в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
