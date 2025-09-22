Происшествия 22.09.2025 в 11:13

В Бурятии дети 4-х и 6-ти лет попали в ДТП

Они находились в машине без автокресел
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии дети 4-х и 6-ти лет попали в ДТП

21 сентября, около 5 часов вечера, в Мухоршибирском районе Бурятии перевернулась машина с двумя маленькими детьми. ДТП произошло в 1 км. от с. Мухоршибирь.

Как рассказали в ГИБДД республики, 28-летний водитель автомобиля «Лада Самара» без прав не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул машину.

В результате ДТП 26-летняя пассажир с травмами была госпитализирована. Двое детей 2019 и 2021 года после осмотра и оказания помощи были отпущены домой. Они находились на заднем пассажирском сидении без автокресел.

Фото: ГИБДД РБ

дтп

