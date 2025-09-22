Внедорожник в Улан-Удэ въехал в электроопору от удара иномарки

Сегодня ночью, с 21 на 22 сентября, в Улан-Удэ произошло ДТП по вине 21-летнего водителя автомобиля «Тойота Королла». При выезде с прилегающей территории на ул. Забайкальской он не уступил дорогу и столкнулся с «Лексусом», которым управлял 26-летний водитель. От удара последний наехал на электроопору.

В результате ДТП водитель «Лексуса» получил травмы и был госпитализирован в БСМП.

Фото: ГИБДД РБ