Ночные вылазки жителей Бурятии закончились мордобоем и грабежом

В полиции рассказали о жителях Бурятии, которые вследствие ночных вылазок и попоек остались без сотовых телефонов. Мужчины явно неудачно зашли в ночные клубы.

В Селенгинском районе в дежурную часть полиции обратился 35-летний местный житель с заявлением о том, что у него отобрали телефон, стоимостью 75 000 рублей.

- Выяснилось, что заявитель в развлекательном ночном заведении встретил знакомого, с которым вступил в словесный спор, переросший в драку. Во время драки Злоумышленник, приметив дорогой мобильный телефон пострадавшего, решил забрать его себе. Повалив его на пол, он взял телефон и скрылся, - рассказали в полиции республики.

Вскоре преступника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый и нигде не работающий 32-летний житель Гусиноозерска. Возбуждено уголовное дело. Теперь ему «светит» до семи лет лишения свободы.

Второй случай хищения телефона произошел в Улан-Удэ. В полицию поступило заявление от 39-летнего местного жителя. Он рассказал полицейским, что ночью в одном из ночных клубов распивал с друзьями алкоголь, а утром, проснувшись дома, обнаружил пропажу сотового телефона, стоимостью 10 000 рублей.

- В ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции установлено, что к совершению указанного преступления причастен безработный 29-летний горожанин. При допросе подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что продал похищенный телефон неустановленному мужчине, а деньги потратил на личные нужды, - добавили в полиции.

Фото: loon.site