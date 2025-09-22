Происшествия 22.09.2025 в 14:02

Ночные вылазки жителей Бурятии закончились мордобоем и грабежом

Двое пострадавших остались без дорогих телефонов
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Ночные вылазки жителей Бурятии закончились мордобоем и грабежом

В полиции рассказали о жителях Бурятии, которые вследствие ночных вылазок и попоек остались без сотовых телефонов. Мужчины явно неудачно зашли в ночные клубы.

В Селенгинском районе в дежурную часть полиции обратился 35-летний местный житель с заявлением о том, что у него отобрали телефон, стоимостью 75 000 рублей.

- Выяснилось, что заявитель в развлекательном ночном заведении встретил знакомого, с которым вступил в словесный спор, переросший в драку. Во время драки Злоумышленник, приметив дорогой мобильный телефон пострадавшего, решил забрать его себе. Повалив его на пол, он взял телефон и скрылся, - рассказали в полиции республики.

Вскоре преступника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый и нигде не работающий 32-летний житель Гусиноозерска. Возбуждено уголовное дело. Теперь ему «светит» до семи лет лишения свободы.

Второй случай хищения телефона произошел в Улан-Удэ. В полицию поступило заявление от 39-летнего местного жителя. Он рассказал полицейским, что ночью в одном из ночных клубов распивал с друзьями алкоголь, а утром, проснувшись дома, обнаружил пропажу сотового телефона, стоимостью 10 000 рублей.

- В ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции установлено, что к совершению указанного преступления причастен безработный 29-летний горожанин. При допросе подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что продал похищенный телефон неустановленному мужчине, а деньги потратил на личные нужды, - добавили в полиции.

Фото: loon.site

Все новости

В Улан-Удэ пожарные «спасли» трех сотрудников Банка России
22.09.2025 в 15:25
Житель Бурятии собрал мешок конопли и попался полиции
22.09.2025 в 14:55
Бурятия вновь снабжает Монголию племенным скотом
22.09.2025 в 14:50
Ночные вылазки жителей Бурятии закончились мордобоем и грабежом
22.09.2025 в 14:02
В Бурятии столетие отметила труженица тыла, возившая снаряды и патроны
22.09.2025 в 13:40
Власти Улан-Удэ раскрыли тайну нового забора на ул. Терешковой
22.09.2025 в 13:26
Жительницу Бурятии осудили за незаконную добычу нефрита на 24,9 млн рублей
22.09.2025 в 12:57
В заказнике Бурятии высыпали мешки соли и зерна
22.09.2025 в 12:42
Экс-депутат и педагог из Бурятии получила премию «Поступок»
22.09.2025 в 12:34
Очищая берега, волонтеры Бурятии установили мировой рекорд
22.09.2025 в 12:26
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
Внедорожник в Улан-Удэ въехал в электроопору от удара иномарки
ДТП произошло воскресной ночью
22.09.2025 в 12:07
В Бурятии дети 4-х и 6-ти лет попали в ДТП
Они находились в машине без автокресел
22.09.2025 в 11:13
В Улан-Удэ сорвался вниз рабочий, строящий театр «Байкал»
Он рухнул в высоты третьего этажа
22.09.2025 в 11:01
Между селами в Бурятии перевернулся огромный грузовик
В ДТП пострадали водитель и молодая девушка
22.09.2025 в 10:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru