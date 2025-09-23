Происшествия 23.09.2025 в 09:13
С турбазы на севере Бурятии бесследно исчезла 74-летняя женщина
Она ушла на термальные источники
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии ищут 74-летнюю женщину, постоялицу базы отдыха Хакусы, которая рано утром 21 сентября ушла на термальные источники и до сих пор не вернулась.
На место выезжали спасатели Северобайкальского ПСП. Вчерашние поиски результатов не дали.
«Сегодня, 23 сентября повторный выезд – выдвинулись 6 человек и 2 ед. техники», - отметили в телеграм-канале «Северобайкалье-инфо.24/7».