На трассе в Бурятии автоледи наехала на велосипедиста

За минувшие сутки в Бурятии произошло 34 аварии с механическими повреждениями, в том числе ДТП с пострадавшими.

Так, в Иволгинском районе пострадал 17-летний велосипедист. На него в 23:30 на пятом километре автодороги «Улан-Удэ – Кяхта» наехала 35-летняя водитель автомобиля «Мазда Бонго».

«В результате ДТП несовершеннолетний с травмами доставлен в медицинское учреждение», - отметили в ГАИ республики.