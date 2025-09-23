Происшествия 23.09.2025 в 09:33

На трассе в Бурятии автоледи наехала на велосипедиста

17-летний юноша получил травмы
Текст: Карина Перова
На трассе в Бурятии автоледи наехала на велосипедиста
Фото: УГИБДД по Бурятии

За минувшие сутки в Бурятии произошло 34 аварии с механическими повреждениями, в том числе ДТП с пострадавшими.

Так, в Иволгинском районе пострадал 17-летний велосипедист. На него в 23:30 на пятом километре автодороги «Улан-Удэ – Кяхта» наехала 35-летняя водитель автомобиля «Мазда Бонго».

«В результате ДТП несовершеннолетний с травмами доставлен в медицинское учреждение», - отметили в ГАИ республики.

Теги
авария велосипедист

ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
