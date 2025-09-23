Происшествия 23.09.2025 в 09:33
На трассе в Бурятии автоледи наехала на велосипедиста
17-летний юноша получил травмы
Текст: Карина Перова
За минувшие сутки в Бурятии произошло 34 аварии с механическими повреждениями, в том числе ДТП с пострадавшими.
Так, в Иволгинском районе пострадал 17-летний велосипедист. На него в 23:30 на пятом километре автодороги «Улан-Удэ – Кяхта» наехала 35-летняя водитель автомобиля «Мазда Бонго».
«В результате ДТП несовершеннолетний с травмами доставлен в медицинское учреждение», - отметили в ГАИ республики.
Тегиавария велосипедист