В Улан-Удэ ограничили число трамваев до Шишковки

В Улан-Удэ сегодня трамваи не могли заехать на конечную остановку Шишковка из-за подрядчика. В 11:37 на улице Юного Коммунара строительная организация во время земляных работ повредила кабели питания от тяговой подстанции №5. Она обеспечивает энергоснабжение контактной сети участка от Элеватора до Шишковки. Из-за аварии на указанном участке примерно 1,5 часа было прекращено движение трамваев.

Энергослужба МУП «Управление трамвая» провели восстановительные мероприятия, переключив питание контактной сети по временной схеме с тяговой подстанции №1.

«С 12:57 возобновилось движение трамваев в направлении от Элеватора до Шишковки, но с ограничением по количеству выпускаемых вагонов. Полные восстановительно-ремонтные работы запланированы в ночь, после остановки трамвайного движения», - отметили на предприятии.