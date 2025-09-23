Происшествия 23.09.2025 в 16:32
Жители центра Улан-Удэ снова остались без воды
Холодное водоснабжение отключили из-за очередной аварии
Текст: Елена Кокорина
МУП «Водоканал» сообщил об очередной аварии на ул. Смолина в Улан-Удэ. Сколько именно домов останется из-за этого без воды пока не уточняют.
- Сегодня, при проведении земляных работ методом горизонтально-направленного бурения, подрядной организацией была повреждена чугунная труба Ду-150 мм. на ул. Смолина,38 Б. Всю информацию по подвозу воды и количеству многоквартирных домов попавших под отключение, сообщим дополнительно, - прокомментировали в Водоканале.
По любым вопросам горожане могу обратиться в диспетчерскую службу 44-00-00 или 44-10-33.
Фото: loon.site
Тегиавария